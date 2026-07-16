Sony обновит каталог PlayStation Plus в июле
Sony представила список игр, которые во второй половине июля пополнят каталоги подписок PlayStation Plus Extra и Premium.
Как передает Day.Az, с 21 июля подписчикам PlayStation Plus Extra станут доступны Avatar: Frontiers of Pandora, Rise of the Ronin, Dying Light, Firefighting Simulator: Ignite, Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind, Citizen Sleeper 2: Starward Vector и Snow Bros. Wonderland.
Подписчики PlayStation Plus Premium также получат классические игры Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy и Indigo Prophecy, адаптированные для PS4 и PS5.
Большинство проектов появятся в каталоге 21 июля, однако в некоторых регионах, включая США, Великобританию и Японию, часть игр выйдет с недельной задержкой. Доступ к ним сохранится, пока они остаются в библиотеке сервиса и действует подписка.
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