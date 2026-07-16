Еврокомиссия сделала исключение для Apple

Европейская комиссия одобрила исключения из нового регламента о батареях, освободив Apple Watch, AirPods и ряд других носимых устройств от требования оснащать их съемными аккумуляторами.

Как передает Day.Az, об этом сообщает MacRumors.

Исключение объясняется тем, что разборка компактных герметичных устройств может нарушить их защиту от влаги и создать риски для безопасности. Новые правила также распространяются на фитнес-браслеты и некоторые умные очки.

При этом остальные положения регламента, направленные на повышение ремонтопригодности электроники, сохраняются.

Документ еще должны одобрить Европарламент и Совет ЕС. Если возражений не последует, изменения вступят в силу до начала применения новых правил в 2027 году.