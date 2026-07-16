https://news.day.az/world/1848171.html

Во время "бега от быков" в Испании пострадали 25 человек - ВИДЕО

Во время "бега от быков" на традиционном фестивале в Испании пострадали 25 человек. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Представляем вашему вниманию данное видео: