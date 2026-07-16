https://news.day.az/hitech/1848073.html Представлена новая модель гуманоидных роботов - ВИДЕО Китайская компания Booster Robotics, известная по достаточно популярной модели гуманоидного робота T1 (замыкает топ-5 продаж в Китае) представила новую модель гуманоидных роботов, с яркими акробатическими навыками. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Представляем вашему вниманию данное видео:
Представлена новая модель гуманоидных роботов - ВИДЕО
Китайская компания Booster Robotics, известная по достаточно популярной модели гуманоидного робота T1 (замыкает топ-5 продаж в Китае) представила новую модель гуманоидных роботов, с яркими акробатическими навыками.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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