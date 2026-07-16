Представлена новая модель гуманоидных роботов

Китайская компания Booster Robotics, известная по достаточно популярной модели гуманоидного робота T1 (замыкает топ-5 продаж в Китае) представила новую модель гуманоидных  роботов, с яркими акробатическими навыками.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. 

Представляем вашему вниманию данное видео: