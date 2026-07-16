Названы главные параметры при выборе зарядного устройства

Современные зарядные устройства для смартфонов, ноутбуков и другой электроники поддерживают различные протоколы зарядки, от которых зависят скорость и эффективность восполнения заряда.

Как передает Day.Az, об этом сообщает MakeUseOf.

Специалисты рекомендуют при выборе зарядного устройства обращать внимание не только на его мощность, но и на поддерживаемые стандарты. Именно они определяют, как адаптер взаимодействует с устройством.

Наиболее распространенный протокол USB Power Delivery (USB PD) автоматически подбирает оптимальную мощность, а стандарт PPS позволяет более точно регулировать подачу энергии в процессе зарядки.

Некоторые производители используют собственные технологии, например Qualcomm Quick Charge (QC) или Oppo SuperVOOC, которые обеспечивают максимальную скорость зарядки совместимых устройств.

Кроме того, маркировка GaN означает, что адаптер изготовлен с использованием нитрида галлия - материала, который меньше нагревается, эффективнее проводит ток и позволяет создавать более компактные зарядные устройства.

Эксперты отмечают, что большинство современных зарядных устройств совместимы практически с любыми смартфонами. Однако для максимально быстрой и безопасной зарядки лучше выбирать адаптер, поддерживающий протоколы, совместимые с конкретным устройством.