https://news.day.az/politics/1848323.html

Джейхун Байрамов отправился в Россию

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 16 июля отправился с официальным визитом в Российскую Федерацию. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД. В рамках визита 17 июля запланирована двусторонняя встреча Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.