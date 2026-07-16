https://news.day.az/politics/1848323.html Джейхун Байрамов отправился в Россию Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 16 июля отправился с официальным визитом в Российскую Федерацию. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД. В рамках визита 17 июля запланирована двусторонняя встреча Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Джейхун Байрамов отправился в Россию
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 16 июля отправился с официальным визитом в Российскую Федерацию.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД.
В рамках визита 17 июля запланирована двусторонняя встреча Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
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