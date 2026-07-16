Джейхун Байрамов отправился в Россию

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 16 июля отправился с официальным визитом в Российскую Федерацию.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД.

В рамках визита 17 июля запланирована двусторонняя встреча Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.