Британия потратит рекордную со времен холодной войны сумму на базы ВМФ

Великобритания направит рекордную сумму - £26 млрд ($33,8 млрд) - на модернизацию трех основных военно-морских баз. Об этом сообщает правительство страны на своем официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Программа, которая станет крупнейшей со времен холодной войны, рассчитана на 10 лет. Она затронет базы Клайд, Девонпорт и Портсмут.

Модернизация причалов, ремонт зданий и строительство жилья для военнослужащих, по заявлению властей, напрямую повысят боеготовность и эффективность королевского флота. Министр оборонной готовности и промышленности Люк Поллард пояснил, что флот должен иметь необходимую инфраструктуру для противостояния возможным угрозам.

Основной объем инвестиций - £15,1 млрд ($19,63 млрд) - пойдет на базу Клайд в Шотландии, где размещены атомные подводные лодки с ядерным оружием. По словам министра по делам Шотландии Дугласа Александера, эти вложения превратят объект, где работают более 6,5 тыс. военных и гражданских специалистов, в современный и более эффективный комплекс.

Параллельно одобрены контракты для ВВС на сумму более £240 млн ($312 млн) - продление соглашения с Boeing по обслуживанию самолетов P-8 Poseidon на £115,2 млн ($149,76 млн) и новый контракт на техподдержку E-7 Wedgetail на £127,5 млн ($165,75 млн).

Кроме того, минобороны выкупило нефтяной терминал Финнарт для увеличения запасов топлива, а также направило £20 млн ($26 млн) на развитие морского парка Инчгрин.

Общий объем оборонных инвестиций по плану развития вооруженных сил Соединенного Королевства составляет £298 млрд ($387,4 млрд).