АБИИ рассчитывает на сотрудничество с Азербайджаном в создании "зеленого" энергохаба

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) видит реальный потенциал сотрудничества с Азербайджаном в создании "зеленого" энергетического хаба.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил вице-президент и корпоративный секретарь АБИИ Шерард Каупер-Коулз.

По словам Каупер-Коулза, "зеленая" инфраструктура является одним из тематических приоритетов банка наряду с развитием связности, технологически ориентированной инфраструктуры и мобилизацией частного капитала.

"Это означает, что с июля 2023 года каждая новая операция должна соответствовать Парижскому соглашению. Мы также взяли на себя обязательство довести долю климатического финансирования до половины всех одобренных проектов к 2025 году - и значительно превзошли этот показатель. Сейчас климатическое финансирование составляет 71% от общего объема одобренного финансирования", - сказал он.

Вице-президент АБИИ отметил, что банк поддерживает стремление Азербайджана стать региональным хабом "зеленой" энергетики, поскольку это полностью соответствует целям организации.

"Самым наглядным примером в Азербайджане являются проекты солнечной энергии в Банке и Билясуваре, включающие две станции общей мощностью 760 мегаватт, соглашение по которому мы подписали на COP29 в Баку в 2024 году. Предоставленные нами 160 млн долларов стали первым финансированием АБИИ частному сектору в стране. Мы работали с Masdar в качестве разработчика и SOCAR Green в качестве местного партнера, а также с Азиатским банком развития и ЕБРР как софинансирующими организациями. Проекты полностью относятся к категории климатического финансирования по сокращению выбросов и, как ожидается, позволят ежегодно предотвращать около 757 тыс. тонн выбросов углекислого газа", - отметил он.

Каупер-Коулз добавил, что АБИИ совместно с Азербайджаном занимается и более сложной задачей - трансграничной передачей "чистой" электроэнергии в рамках Каспийского "зеленого" энергетического коридора.

"В апреле 2025 года мы подписали меморандум с Азиатским банком развития и правительствами Азербайджана, Казахстана и Узбекистана о проведении технико-экономического обоснования трансграничной торговли электроэнергией. Этот проект включает не только генерацию и передачу энергии, но и создание рынка "зеленой" электроэнергии - фактически полноценного "зеленого" энергетического хаба. Именно здесь мы видим реальный потенциал для сотрудничества с Азербайджаном", - подчеркнул он.

Мобилизация инвестиций через стандарты и партнерства

Каупер-Коулз отметил, что помимо финансирования АБИИ обеспечивает дисциплину и доверие со стороны других инвесторов и партнеров.

"Каждый проект, который мы финансируем, готовится и реализуется в соответствии с нашей Экологической и социальной рамочной программой, закупки проводятся по международным правилам, а затронутые сообщества имеют независимый механизм подачи жалоб через наш Механизм для затронутых проектом лиц. Эти гарантии помогают сделать каждый проект банковским и привлекательным для других партнеров и кредиторов. Хороший пример - упомянутый мной солнечные проекты в Банке и Билясуваре. Наше участие и рейтинг ААА помогли привлечь Азиатский банк развития и ЕБРР в качестве софинансирующих организаций, а также обеспечили частному капиталу, представленному Masdar, уверенность для долгосрочных вложений.

В этом и заключается мобилизационный эффект: наши 160 млн долларов работают шире своей номинальной стоимости, поскольку привлекают дополнительный капитал, а не вытесняют его. Для крупных и сложных инфраструктурных проектов, где финансирование рассчитано на длительный срок и риски остаются значительными, именно такая каталитическая роль часто становится решающим фактором между проектом, который будет реализован, и проектом, который останется только на бумаге", - добавил он.

Связность и роль Азербайджана как стратегического партнера

Вице-президент отметил, что развитие связности и регионального сотрудничества заложено в мандат АБИИ.

"Мы трактуем это широко. Для нас поддержка реконструкции или расширения железной дороги, модернизации порта или строительства пограничного перехода означает улучшение и расширение торговли и передвижения людей, что сближает регионы. Средний коридор - маршрут через Каспий, связывающий Азию и Европу, - сегодня находится в центре внимания, и Азербайджан занимает в нем ключевое место", - сказал он.

По мнению Каупер-Коулза, уникальность Азербайджана заключается в сочетании географии и стратегических намерений.

"Страна инвестировала в собственные порты, дороги и железные дороги и четко понимает, какую региональную роль хочет играть. Когда Президент Ильхам Алиев присутствовал при подписании нашей совместной декларации, он особо отметил Средний коридор, его железные дороги, дороги и порты, а также метро, водоснабжение и санитарную инфраструктуру, возобновляемую энергетику и цифровизацию.

Второе направление декларации - создание нового поколения транспортной, энергетической и цифровой инфраструктуры, которое закрепит за Азербайджаном роль торгово-логистического коридора, - полностью отражает этот подход. Для банка, чья задача заключается в развитии связности, член, который сам по себе является естественным связующим звеном, становится естественным партнером", - добавил он.

Программная основа для долгосрочного сотрудничества

"Большую часть первого десятилетия нашей работы с Азербайджаном сотрудничество строилось по принципу "сделка за сделкой". Совместная декларация, которую мы подписали в прошлом году в Тяньцзине, переводит взаимодействие на программную основу, и в этом есть четкая логика управления. Она увязывает нашу поддержку с долгосрочными планами самой страны - в частности, с Национальными приоритетами социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года, - а не с отдельными разовыми проектами", - сказал Каупер-Коулз.

Вице-президент отметил, что декларация включает три направления: климатоустойчивую инфраструктуру, способствующую декарбонизации и достижению национальных климатических целей; инфраструктуру нового поколения в сферах транспорта, энергетики и цифровизации; а также мобилизацию частных инвестиций через новые финансовые модели и более сильные механизмы государственно-частного партнерства.

"Этот формат дает больше, чем просто перечень отдельных проектов. Прежде всего - предсказуемость, позволяющую правительству и Банку совместно планировать работу на несколько лет вперед. Он обеспечивает единообразие стандартов, поскольку одни и те же экологические, социальные и закупочные правила применяются ко всей программе. И он обеспечивает подотчетность, поскольку прогресс оценивается по общему набору целей, выполнение которых может контролировать наш Совет директоров, в котором представлен и Азербайджан. Иными словами, это более зрелая форма взаимодействия между государством-членом и Банком, отражающая то, насколько далеко продвинулось наше партнерство", - пояснил он.

Десятилетие партнерства АБИИ и Азербайджана

Каупер-Коулз отметил, что сегодня АБИИ объединяет 111 утвержденных членов, обладает капиталом в 100 млрд долларов и имеет рейтинг AAA от трех ведущих международных рейтинговых агентств, а Азербайджан является частью этой истории с первого дня.

"Азербайджан входит в число 57 государств-учредителей банка и остается акционером и партнером с момента начала нашей операционной деятельности в 2016 году. Благодаря этому страна имеет значимый голос в системе управления АБИИ и может участвовать в формировании курса и приоритетов банка по мере нашего совместного развития", - сказал вице-президент.

Он напомнил, что первой инвестицией АБИИ в Азербайджан в 2016 году стал кредит в размере 600 млн долларов на проект Трансанатолийского газопровода (TANAP), являющегося частью Южного газового коридора.

"С тех пор наше сотрудничество вышло далеко за рамки энергетики и охватило транспортную инфраструктуру, а в последнее время - и проекты в сфере возобновляемой энергетики с участием частного сектора. В сентябре прошлого года в Тяньцзине банк и правительство Азербайджана подписали совместную декларацию о стратегическом сотрудничестве в присутствии Президента Ильхама Алиева и тогдашнего президента АБИИ Цзинь Лицюня. Это самый ясный сигнал того, на каком этапе мы находимся сегодня: за плечами - десятилетие последовательной работы по конкретным проектам, а впереди - общее намерение расширять сотрудничество и делать его более стратегическим", - добавил Каупер-Коулз.