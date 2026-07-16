CENTCOM сообщило о завершении серии ударов по Ирану

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о завершении очередной волны ударов по территории Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на CENTCOM, операция завершилась 15 июля в 21:00 по восточному времени США (ET).

Как утверждают в CENTCOM, американские силы нанесли удары по иранским командным центрам, объектам противовоздушной обороны, ракетным и беспилотным комплексам, а также береговым средствам наблюдения. Целью операции, по заявлению командования, было дальнейшее снижение способности Ирана угрожать коммерческому судоходству в Ормузском проливе.

Отмечается, что для поражения целей, в том числе в районе Бендер-Аббаса, применялись высокоточные боеприпасы.

Кроме того, в CENTCOM сообщили, что ранее утром американские силы в ходе 90-минутной операции нанесли удары по объектам береговой обороны и позициям крылатых ракет на острове Большой Томб (Greater Tunb).

В командовании подчеркнули, что действия США осуществляются по распоряжению верховного главнокомандующего, а Иран "несет ответственность за свои действия".