https://news.day.az/world/1848324.html ДТП с пассажирским автобусом в Турции: пострадали десятки человек В турецкой провинции Амасья перевернулся двухэтажный пассажирский автобус, в результате чего пострадали 46 человек. Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, автобус, следовавший из Стамбула в Орду, съехал с дороги и опрокинулся в районе Сарыкёй округа Мерзифон после того, как водитель потерял управление.
ДТП с пассажирским автобусом в Турции: пострадали десятки человек
В турецкой провинции Амасья перевернулся двухэтажный пассажирский автобус, в результате чего пострадали 46 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, автобус, следовавший из Стамбула в Орду, съехал с дороги и опрокинулся в районе Сарыкёй округа Мерзифон после того, как водитель потерял управление.
На место происшествия были направлены сотрудники полиции, медики и пожарные.
По информации агентства Anadolu, все пострадавшие были доставлены в больницы Мерзифона, Амасьи, Сулуовы и Гюмюшхаджыкёя.
По факту ДТП начато расследование.
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