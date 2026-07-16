В турецкой провинции Амасья перевернулся двухэтажный пассажирский автобус, в результате чего пострадали 46 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, автобус, следовавший из Стамбула в Орду, съехал с дороги и опрокинулся в районе Сарыкёй округа Мерзифон после того, как водитель потерял управление.

На место происшествия были направлены сотрудники полиции, медики и пожарные.

По информации агентства Anadolu, все пострадавшие были доставлены в больницы Мерзифона, Амасьи, Сулуовы и Гюмюшхаджыкёя.

По факту ДТП начато расследование.