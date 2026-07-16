ЕС может рассчитывать на Азербайджан. Но есть одно «но»

Автор: Лейла Таривердиева

Мало кто, наверное, знает о том, что азербайджанская нефть дошла до Японии. Между тем, в середине мая в страну восходящего солнца прибыл танкер с 283 тысячами баррелей азербайджанской нефти. Японская компания ENEOS приобрела у Азербайджана нефть для загрузки нефтеперерабатывающего завода в Негиси.

Это событие прошло незамеченным, видимо, потому, что поставки были разовыми, связанными с проблемами на традиционных маршрутах поставок из-за войны на Ближнем Востоке и перекрытием Ормузского пролива. На открытии Шушинского глобального медифорума представитель японского информагентства напомнил об этом факте и поблагодарил Азербайджан за поддержку.

В общем объеме потребляемой Японией нефти направленное из Азербайджана сырье может показаться каплей в море. Тем не менее, в более широком контексте этот факт очень важен, так как лишний раз доказывает, какую роль играет Азербайджан в нынешних сложных геополитических условиях. О незаменимости нашей страны в этом плане уже сказано много, и европейские чиновники не скупятся в эпитетах, благодаря Баку за то, что он есть. В смысле энергетической альтернативы, которую он предоставил Европе в последние годы. Пусть не в полном объеме, но поставки азербайджанских энергоресурсов позволили партнерам нашей страны залатать пробоины в энергетической безопасности. Азербайджан - надежный партнер, не ставящий свои обязательства в зависимость от политической конъюнктуры, что делает сотрудничество еще более ценным.

"Спрос на энергетические ресурсы Азербайджана, включая возобновляемые источники энергии, будет расти", - заявил, отвечая на вопросы участников Шушинского форума, Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что в 2026 году Азербайджан начал поставки газа в Германию и Австрию, и это является частью стратегии по расширению присутствия на мировом и, в особенности, европейском газовом рынке. По словам Президента Ильхама Алиева, европейский рынок - это премиальный рынок с наилучшими ценами. Поэтому Баку крайне заинтересован в наращивании экспортных мощностей.

Напомним, что поставки азербайджанского газа в Европу начались 31 декабря 2020 года, а в июле 2022 года Азербайджан и Еврокомиссия подписали Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере. Евросоюз, вдохновленный появлением альтернативного источника, пожелал расширения поставок. За прошедшее после подписания Меморандума время экспорт азербайджанского газа в страны Европейского Союза увеличился почти на 65 процентов. Это очень хороший показатель, доказывающий, что Евросоюз в 2022 году сделал правильный выбор. На сегодня каспийский газ получают 10 стран-членов ЕС, и Баку неоднократно подчеркивал наличие достаточного потенциала для расширения этой географии. Отметим, что азербайджанский газ идет европейским партнерам по системе трубопроводов общей протяженностью 3500 километров.

На форуме в Шуше Президент Ильхам Алиев сообщил о том, что в настоящее время идут переговоры с еще несколькими странами ЕС на предмет начала поставок и на предмет их увеличения. Глава государства заметил, что газ из Азербайджана - это топливо из надежного и предсказуемого источника. И роль этого источника сегодня намного более значима, чем, скажем, десять лет назад. Важно, что потенциал для роста экспорта имеется. Несколько месяцев назад началась добыча газа из глубоководных пластов месторождения Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ). Ожидается рост добычи и на других месторождениях, но это зависит от рабочей программы и инвестиционного портфеля.

Говоря об инвестиционном портфеле, глава государства, думается, имел в виду инвестиции европейских финансовых институтов, замороженные ранее в связи с курсом на декарбонизацию. Последние события на Ближнем Востоке показали, что курс на декарбонизацию хоть и имеет позитивный посыл, но не очень согласуется с реальностью. Современный мир не может обойтись без ископаемого топлива, а это значит, что Европе следует вернуться к инвестированию в углеводородные проекты. Потому что Азербайджан не станет вкладываться в расширение добычи, не имею долгосрочных контрактов и финансовых вложений самого Евросоюза. Кроме того, за последнее время Азербайджан расширил географию поставок, что не предусматривалось при заключении прежних договоренностей. Например, азербайджанский газ начала получать Сирия, а это дополнительные объемы.

В ходе недавнего визита в Баку главы Еврокомиссии Урсулы Фон дер Ляйен перед ЕС был поставлен вопрос о необходимости долгосрочных контрактов. Наращивание добычи требует больших инвестиций, и вариант, когда европейские партнеры могут в любой момент объявить, что азербайджанский газ им больше не нужен, Баку никак не устраивает.

Одним словом, газотранспортная система требует расширения, если ЕС хочет получать больше азербайджанского газа. А это, в свою очередь, требует финансовых вложений.

Выделить для экспорта дополнительные объемы газа может помочь развитие альтернативной энергетики. В Азербайджане разработана соответствующая программа, согласно которой к 2032 году планируется получать 8 гигаватт энергии из возобновляемых источников. Благодаря этому из объемов внутреннего потребления будут высвобождены несколько миллиардов кубометров газа, которые можно будет направить на экспорт. Но тут снова встает вопрос расширения газотранспортной инфраструктуры. Президент Азербайджана подчеркнул, что она проектировалась и строилась, исходя из сценария, существовавшего до российско-украинского конфликта.

"Пропускная способность трубопроводов определялась на основе нашего производственного профиля, прогнозных показателей и стратегии, с какой скоростью добывать газ на месторождениях. Ведь его можно добыть за 10 лет или за 100 лет, и для нас важно было определить, что более выгодно - растянуть процесс и поддерживать эту кривую относительно стабильной на протяжении десятилетий или же инвестировать больше и добывать больше газа. Однако с началом российско-украинского конфликта спрос на азербайджанский газ резко вырос, и Европейская комиссия обратилась к нам с просьбой сделать максимум возможного для ускоренного наращивания добычи", - заявил глава государства.

Отметим, что за последние два десятилетия Азербайджан сумел пройти путь от регионального производителя углеводородов до одного из важнейших гарантов энергетической безопасности на пространстве между Центральной Азией и Европой. Успех Азербайджана в энергетической сфере во многом обусловлен моделью развития, при которой Баку выступает не только поставщиком ресурсов, но и инициатором крупных международных проектов. Всем известно, что именно Азербайджан стал движущей силой создания Южного газового коридора. Проект первоначально вызывал усмешки, но сегодня оказался незаменим. После начала российско-украинской войны выяснилось, что Азербайджан оказался практически единственной страной региона, располагающей одновременно необходимыми ресурсами, развитой экспортной инфраструктурой и политической стабильностью. Как мы уже отметили, Азербайджан обладает также предсказуемостью и надежностью - исключительно важными для партнера качества.

Для Азербайджана тоже важна предсказуемость партнеров. И это постарался донести до аудитории Президент Ильхам Алиев, отвечая на вопросы участников Шушинского медиафорума.