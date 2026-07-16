Азербайджанская нефть выросла в цене

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 0,32 доллара США, или 0,4%, и составила 86,83 доллара за баррель.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в информации участников нефтяного рынка.

"Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 0,03 доллара, или 0,04%, и составила 83,18 доллара за баррель. Цена сырой нефти марки URALS снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,49 доллара, или 0,9%, и достигла 51,18 доллара за баррель. Цена нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,34 доллара, или 0,4%, и достигла 82,22 доллара за баррель", - говорится в информации.

Стоит отметить, что в государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.

Согласно данным Trading Economics, цена на нефть марки Brent в четверг колебалась вблизи отметки 85 долларов за баррель, оставаясь около максимума за последний месяц, поскольку США усилили военную кампанию против Ирана с целью обеспечения безопасности судоходства через Ормузский пролив.

"Американские силы в среду нанесли новые авиаудары по иранским складам ракет и пусковым установкам вблизи стратегически важного водного пути. Кроме того, по сообщениям СМИ, Президент США Дональд Трамп склоняется к расширению военной операции и обсуждал возможность захвата острова Харк - основного нефтяного экспортного терминала Ирана.

Обострение конфликта подняло цены на нефть до максимального уровня за последний месяц и вновь усилило опасения относительно возможных перебоев с поставками нефти с Ближнего Востока. Это позволило ценам отыграть примерно треть снижения, зафиксированного во втором квартале после заключения временного мирного соглашения, которое улучшило перспективы мирового предложения нефти", - говорится в информации Trading Economics.

Отмечается, что дополнительную поддержку ценам оказали продолжающиеся атаки Украины на российские объекты по производству топлива и нефтяные танкеры, что также усилило опасения относительно ужесточения ситуации с мировыми поставками нефти.