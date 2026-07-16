США одобрили продажу Саудовской Аравии вооружений почти на $2 млрд

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Саудовской Аравии высокоточных ракетных систем Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS-II) и сопутствующего оборудования на общую сумму 1,96 миллиарда долларов.

Как сообщает Day.Az в Госдепе, Эр-Рияд запросил поставку до 20 тысяч комплектов наведения APKWS-II для ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", а также пусковых установок, боевых частей, ракетных двигателей, запасных частей, технической документации, оборудования, обучения персонала и логистической поддержки.

В Вашингтоне заявили, что предполагаемая сделка отвечает интересам внешней политики и национальной безопасности США, укрепит обороноспособность Саудовской Аравии и повысит совместимость ее вооруженных сил с американскими и союзническими войсками.

Основным подрядчиком по контракту станет компания BAE Systems. В Госдепе также подчеркнули, что реализация сделки не изменит существующий военный баланс в регионе.