Азербайджан продолжит наращивать влияние как средняя держава

Азербайджан - это восходящая страна средней силы. Можно спорить, достиг ли он уже уровня государства средней силы в классическом понимании, но со всей определенностью можно говорить о том, что Азербайджан на сегодня полностью вышел из разряда стран малой силы.

Об этом сказал в беседе с Day.Az доктор наук в области международного права и прав человека, доцент Гетеборгского университета (Швеция), действительный член Международной академии наук (Австрия) Камал Макили-Алиев.

Азербайджан уже давно по многим параметрам попадает в категорию стран средней силы, отметил эксперт.

"Государство средней силы - это страна, которая в международных отношениях не рассчитывает лишь на доминантность в военной силе и экономическом влиянии, а широко использует дипломатию и активность в международных отношениях для того, чтобы увеличивать свое влияние на другие страны. Это те страны, которые наводят мосты, являются посредниками между другими государствами, имеют нишевую дипломатию и принципиально придерживаются очень серьезной дипломатической стратегии. Мы как раз и говорим об Азербайджане как о стране, которая наводит дипломатические мосты с Севером и Югом, Западом и Востоком. В прямом смысле слова использует свою географию и геополитическое положение в качестве рычагов для увеличения влияния.

Страна средней силы - это государство, имеющее определенный экономический, дипломатический и военный вес, который не дотягивает до параметров великих держав, однако в достаточной мере позволяет проводить независимую внешнюю политику, оказывающую существенное влияние на соседние страны и даже на те, что находятся географически далеко, но активно участвуют в региональной политике", - сказал Макили-Алиев.

По мнению нашего собеседника, Азербайджан будет укрепляться как средняя сила. Для того, чтобы стать суперсилой, есть физические ограничения по размерам, численности населения, но из категории малых государств он уже давно вырос. В целом, отметил доктор международного права, государства средней силы очень разнообразны по величине, ресурсам и населению. Это широкая категория в международных отношениях. Но Азербайджан выделяется из общего ряда. И вот чем: при незначительных масштабах и сравнительно небольших ресурсах, он может с помощью внешней политики создавать условия, когда его влияние становится настолько высоким, что переводит его в категорию стран средней силы, подчеркнул наш собеседник.

"Это уникальный случай. Азербайджан попадает в эту категорию не де-факто, обладая значительной территорией и большой численностью населения, что давало бы ему это право автоматически. Он вышел из категории государств малой силы благодаря своей деятельности. И этим он уникален. Например, Бакинская инициативная группа - это один из примеров влияния мягкой силы Азербайджана. Есть немало и других факторов и каналов, показывающих, как Азербайджан умеет проецировать свою силу на региональной и внерегиональной плоскости. Это влияние намного превышает и размеры страны, и стартовую позицию, с которой она начинала", - подчеркнул Макили-Алиев.

Что касается затронутого Президентом Ильхамом Алиевым европейского направления, то, как отметил эксперт, не со всем Евросоюзом у нас проблемы. Проблемы с некоторыми институциями, в частности с Европарламентом. И тут нужно дифференцировать и не смешивать все структуры Евросоюза в одно и то же организационное устройство. Эксперт напомнил, что с тем же Европарламентом еще лет десять назад у Азербайджана были хорошие отношения. Тогда был другой состав ЕП, не было такого противостояния на внешнеполитическом контуре, не было такой неприязни к Азербайджану со стороны евродепутатов.

"В целом, если мы говорим об отношениях с Евросоюзом, то ПАСЕ можно отложить в сторону. Это структура Совета Европы. Там есть свои вызовы. Я бы сказал, мы находимся в определенном информационном и политическом периоде европейских избирательных структур, в котором, к сожалению, у нас слабее позиция, чем у армян. И это связано с тем, насколько армянский дискурс лучше в последние десятилетия воспринимается в Европе. Но это уже другая дискуссия. В любом случае, ЕП сильно повлиять на внешнеполитический курс ЕС не может. ПАСЕ на внешнюю политику и двусторонние отношения стран Европы с Азербайджаном тоже не может оказать серьезного влияния. Но создавать негативный информационный фон они могут, и Азербайджану стоит усилить меры по противодействию этим явлениям. И продолжать работать в дипломатическом русле по наведению мостов и устранению вызовов", - резюмировал доктор международного права.

Лейла Таривердиева