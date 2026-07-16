Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефтяного кокса

Выросли доходы Азербайджана от экспорта нефтяного кокса в январе-июне.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе-июне 2026 года из Азербайджана было экспортировано 116,551 тысячи тонн нефтяного кокса на сумму 46,405 миллиона долларов США.

Этот показатель в стоимостном выражении на 15,247 миллиона долларов США, или в 1,5 раз больше, чем за аналогичный период 2025 года, а по объему - на 17,685 тысячи тонн, или в 1,2 раза.

В отчетном периоде экспорт нефтяного кокса составил 0,28% от общего объема экспорта Азербайджана.

По данным таможенного комитета в январе-июне из Азербайджана в другие страны мира было экспортировано 10,125 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 6,231 миллиарда долларов США.

Согласно информации ведомства, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года это на 178 миллионов долларов США или на 2,8% меньше в стоимостном выражении, при этом в натуральном выражении показатель уменьшился на 1,921 миллиона тонн или на 15,9%.

Отметим, что по данным таможенного комитета в январе-июне текущего года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 24,661 миллиарда долларов США.