В Бильгя мужчина утонул в море

На горячую телефонную линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в Баку, в посёлке Бильгя Хазарского района, на неконтролируемом участке моря, называемом "Дачник" и расположенном в трёх километрах от ближайшего спасательного поста, утонул один человек.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

В связи с поступившей информацией к поисковым работам незамедлительно были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

В настоящее время поиски гражданина Амирова Рахмана Мезахим оглу, 2003 года рождения, ведутся в участках, где он предположительно утонул.

Министерство по чрезвычайным ситуациям вновь обращается к гражданам с призывом строго соблюдать соответствующие правила безопасности, в том числе не купаться на неконтролируемых территориях, не являющихся официальными пляжами, а также не заходить в море в ветреную погоду.