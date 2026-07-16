Премьер-министр Государства Палестина посетил Аллею почетного захоронения

Премьер-министр Государства Палестина Мухаммед Мустафа 16 июля прибыл на Аллею почетного захоронения, где с уважением почтил память Общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Премьер-министр Государства Палестина возложил венок к могиле великого лидера.

Премьер-министр Государства Палестина Мухаммед Мустафа также выразил уважение к памяти выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложив на ее могилу цветы. Была также почтена память выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.