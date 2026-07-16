Сегодня "Карабах" проведет ответный матч Лиги Европы с "Вестри"

Футбольный клуб "Карабах" сегодня проведет ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, команда Гурбана Гурбанова сыграет в гостях с исландским "Вестри".

Встреча пройдет на стадионе "Троттарвеллур" в Рейкьявике и начнется в 23:59 по бакинскому времени. Главным арбитром назначен чешский рефери Марек Радина.

В первом матче, состоявшемся в Баку, "Карабах" одержал победу со счетом 3:0.

В случае выхода во второй квалификационный раунд азербайджанский клуб встретится с победителем противостояния между софийским ЦСКА и ирландским "Дерри Сити".