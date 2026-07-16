Премьер-министр Государства Палестина посетил Парк Победы в Баку

Премьер-министр Государства Палестина Мухаммед Мустафа 16 июля посетил Парк Победы в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, здесь в честь гостя был выстроен почетный караул.

Премьер-министр Государства Палестина возложил венок к монументу Победы.

Гостю была предоставлена подробная информация о Парке Победы, созданном с целью увековечивания светлой памяти наших шехидов, а также беспримерного героизма, проявленного азербайджанским народом в Отечественной войне, и завоеванной им грандиозной исторической Победы.