https://news.day.az/politics/1848368.html Премьер-министр Государства Палестина посетил Парк Победы в Баку - ФОТО Премьер-министр Государства Палестина Мухаммед Мустафа 16 июля посетил Парк Победы в Баку. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, здесь в честь гостя был выстроен почетный караул. Премьер-министр Государства Палестина возложил венок к монументу Победы.
Премьер-министр Государства Палестина посетил Парк Победы в Баку - ФОТО
Премьер-министр Государства Палестина Мухаммед Мустафа 16 июля посетил Парк Победы в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, здесь в честь гостя был выстроен почетный караул.
Премьер-министр Государства Палестина возложил венок к монументу Победы.
Гостю была предоставлена подробная информация о Парке Победы, созданном с целью увековечивания светлой памяти наших шехидов, а также беспримерного героизма, проявленного азербайджанским народом в Отечественной войне, и завоеванной им грандиозной исторической Победы.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре