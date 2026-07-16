Массовое отравление в Шамкире

15 июля около 03:00 одиннадцать человек, в том числе девять женщин и двое мужчин, были госпитализированы с подозрением на отравление в отделение скорой медицинской помощи Шамкирской районной центральной больницы.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АПА сообщили в TƏBİB.

"Пациентам была оказана необходимая первичная медицинская помощь. Состояние каждого из них было оценено как удовлетворительное, после чего они были отпущены домой для амбулаторного лечения", - говорится в сообщении.