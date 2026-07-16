В Бинагади приостановили работу производственного цеха

Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает принимать необходимые меры в целях обеспечения пожарной безопасности на территории страны в пределах своих полномочий.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, в рамках этих мер в ходе проверки, проведённой Государственной службой пожарного надзора в производственном цехе, расположенном по адресу: город Баку, Бинагадинский район, улица Шовкет Мамедовой, дом 5б, был выявлен ряд нарушений в сфере пожарной безопасности.

В частности, установлено, что на объекте не полностью смонтирована первичная система пожарной сигнализации, а имеющееся оборудование находится в неисправном состоянии и др.

Отмечается, что сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что в случае продолжения эксплуатации объекта возможный пожар может за короткое время распространиться и привести к неизбежной трагедии.

С учётом изложенного принято решение о приостановлении деятельности производственного цеха, где были выявлены факты грубого нарушения требований норм и правил пожарной безопасности.