В Турции готовятся задержать представителей шоу-бизнеса по делу о наркотиках

Прокуратура района Бакыркёй в Стамбуле начала расследование в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в заявлении прокуратуры отмечается, что в ходе расследования, направленного на противодействие распространению наркотических и психотропных веществ, были получены доказательства, подтверждающие обоснованные подозрения в отношении ряда лиц, известных в обществе как артисты, актеры, предприниматели и владельцы бизнеса.

По данным следствия, подозреваемые употребляли наркотические и психотропные вещества, содействовали их употреблению, а также предоставляли для этого помещения.

Прокуратура поручила Командованию жандармерии провинции Стамбул провести задержание 25 подозреваемых, провести обыски и биологические исследования, после чего доставить их в прокуратуру для дачи показаний.