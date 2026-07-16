https://news.day.az/unusual/1848375.html Грандиозное слияние галактик: Млечный Путь и Андромеда - ВИДЕО Модель столкновения галактики Млечный Путь и галактики Андромеды показывает, как эти две гигантские спиральные галактики постепенно приближаются друг к другу и в конечном итоге сливаются, образуя единую, более крупную галактику. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Грандиозное слияние галактик: Млечный Путь и Андромеда - ВИДЕО
Модель столкновения галактики Млечный Путь и галактики Андромеды показывает, как эти две гигантские спиральные галактики постепенно приближаются друг к другу и в конечном итоге сливаются, образуя единую, более крупную галактику.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Этот процесс займет миллиарды лет и будет включать в себя деформацию формы, образование новых звезд и мощные гравитационные взаимодействия.
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