Грандиозное слияние галактик: Млечный Путь и Андромеда - ВИДЕО

Модель столкновения галактики Млечный Путь и галактики Андромеды показывает, как эти две гигантские спиральные галактики постепенно приближаются друг к другу и в конечном итоге сливаются, образуя единую, более крупную галактику.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Этот процесс займет миллиарды лет и будет включать в себя деформацию формы, образование новых звезд и мощные гравитационные взаимодействия.