https://news.day.az/officialchronicle/1848369.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию компании John Deere - ФОТО 16 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента компании John Deere по СНГ и Центральной Азии, главного исполнительного директора ООО "John Deere Walldorf International" Чабу Лейко и вице-президента компании по СНГ Петра Заксена. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял делегацию компании John Deere - ФОТО
16 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента компании John Deere по СНГ и Центральной Азии, главного исполнительного директора ООО "John Deere Walldorf International" Чабу Лейко и вице-президента компании по СНГ Петра Заксена.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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