Президент Ильхам Алиев принял делегацию компании John Deere

16 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента компании John Deere по СНГ и Центральной Азии, главного исполнительного директора ООО "John Deere Walldorf International" Чабу Лейко и вице-президента компании по СНГ Петра Заксена.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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