Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ

17 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, температура воздуха ночью составит 22-25 градусов тепла, днем - 30-35 градусов. Атмосферное давление - 756 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 70-75%, днем - 45-55%.

В большинстве районов Азербайджана также прогнозируется преимущественно сухая погода. Однако со второй половины дня в некоторых горных и предгорных районах местами ожидаются дожди.

В отдельных районах возможны кратковременные интенсивные ливни, грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах прогнозируется туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха в регионах ночью составит 23-27 градусов тепла, днем - 34-38 градусов. В горных районах ночью ожидается 14-18 градусов, днем - 22-27 градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az