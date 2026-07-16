https://news.day.az/society/1848382.html Названа причина массового отравления в Гяндже и Самухе Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) продолжает расследование случаев пищевого отравления, последовательно зарегистрированных в последние дни во время поминальных церемоний в городе Гянджа и Самухском районе. Об этом Day.Az сообщили в АПБА.

Названа причина массового отравления в Гяндже и Самухе

Общество, 16 июля 2026 12:54 (UTC +04:00) 977
Названа причина массового отравления в Гяндже и Самухе

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) продолжает расследование случаев пищевого отравления, последовательно зарегистрированных в последние дни во время поминальных церемоний в городе Гянджа и Самухском районе.

Об этом Day.Az сообщили в АПБА.

Отмечается, что Агентство незамедлительно начало расследование по фактам отравления семи человек в Гяндже 12 июля, трёх человек в Гяндже 14 июля и 12 человек в Самухском районе 15 июля.

"В ходе предварительного эпидемиологического расследования были проанализированы пищевые продукты, употреблявшиеся на всех трёх поминках. В результате расследования выяснилось, что лаваш, использованный на церемониях, незаконно изготавливался в домашних условиях и реализовывался. Были отобраны образцы лаваша. Дополнительная информация будет предоставлена по результатам лабораторных исследований, а также после завершения расследования условий производства и процесса приготовления продукта.

АПБА вновь рекомендует гражданам приобретать пищевые продукты только у зарегистрированных производителей и в торговых объектах, действующих в соответствии с требованиями безопасности, а также воздерживаться от употребления продуктов неизвестного происхождения, приготовленных в домашних условиях и выставленных на продажу", - говорится в сообщении.

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