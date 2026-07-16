Система «Единое окно» может объединить страны Среднего коридора - Фариз Алиев

Азербайджан ведет переговоры с Казахстаном, Грузией и Турцией по интеграции системы "Единое окно" вдоль Среднего коридора.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил журналистам заведующий отделом транспортной политики Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Фариз Алиев в рамках презентации информационной системы "Единое окно", передает Day.Az.

"В настоящее время мы ведем активные обсуждения с другими странами-партнерами по Среднему коридору - Казахстаном, Грузией и Турцией. Наша цель заключается в том, чтобы этот функционал не ограничивался рамками лишь одной страны. Мы хотим создать единую систему, которая охватит все торговые операции и документооборот от страны-производителя товара до пункта его назначения", - сказал он.

По его словам, в перспективе азербайджанский предприниматель, например, при импорте продукции из Китая, сможет с момента выхода контейнера с завода подать электронную заявку через систему "Единое окно" на получение всех необходимых лицензий, разрешений и других документов.

"На данный момент завершена интеграция в "Единое окно" более 30 государственных структур. Единая процедура экспорта уже применяется в пилотном режиме, и до конца года планируется распространить этот функционал на импортные и транзитные операции", - добавил Фариз Алиев.