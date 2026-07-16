Арарат продолжает успокаивать армян

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о реакции армянских реваншистов на продвижение процесса ратификации соглашения TRIPP.

Day.Az представляет публикацию:

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян выступил сегодня с очередноцй порцией успокоительного для самых тревожных своих соотечественников.

Буквально вчера правительство страны одобрило законопроект о ратификации TRIPP, до голосования в парламенте осталось буквально пару шагов - а реваншисты уже начали кормить армян паническими вбросами про "сдачу" каких-то там очередных территорий. Каких - не уточняли, зато громко уточняли, что вроде как Азербайджану.

В этой самой ситуации Арарата послали к прессе и армянскому министру пришлось в сотый уже наверное раз говорить о том, что суверенитет и территориальная целостность останутся целыми - уж простите за каламбур, у Еревана есть обязательства и он их выполнит, а что до контактов - то тут есть механизм фронт-офиса, который скорее всего передадут третьей, незаинтересованной, стороне.

Показательно, что Мирзоян поступил довольно хитро: предвидя очередную истерику пророссийской оппозиции, он не моргнув глазом напомнил, что "такая практика в Армении уже есть". Конечно есть: много лет половину армянских границ и даже аэропорт Еревана охраняли российские пограничники.

Забавно, что оппозиция не видит в этом ущерба армянскому суверенитету - ну да ладно, это будни б̶а̶н̶а̶н̶о̶в̶ы̶х̶ абрикосовых республик. Так или иначе, проект закона пойдет на рассмотрение в Конституционный суд Армении, а оттуда - прямой дорогой на долгожданное голосование в парламенте.