Пользы и риски песочных ванн - ВИДЕО

Летом многие отдыхающие отправляются на пляж не только ради купания в море, но и для того, чтобы принять песочные ванны, надеясь облегчить боли в суставах, мышцах и симптомы ревматизма.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzərxəbər, специалисты отмечают, что горячий морской песок в некоторых случаях действительно может улучшить кровообращение, способствовать расслаблению мышц и уменьшению болевых ощущений.

При этом песочная терапия не считается основным методом лечения, и применять ее без консультации с врачом не рекомендуется.

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