https://news.day.az/society/1848475.html Пользы и риски песочных ванн - ВИДЕО Летом многие отдыхающие отправляются на пляж не только ради купания в море, но и для того, чтобы принять песочные ванны, надеясь облегчить боли в суставах, мышцах и симптомы ревматизма.
Пользы и риски песочных ванн - ВИДЕО
Летом многие отдыхающие отправляются на пляж не только ради купания в море, но и для того, чтобы принять песочные ванны, надеясь облегчить боли в суставах, мышцах и симптомы ревматизма.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzərxəbər, специалисты отмечают, что горячий морской песок в некоторых случаях действительно может улучшить кровообращение, способствовать расслаблению мышц и уменьшению болевых ощущений.
При этом песочная терапия не считается основным методом лечения, и применять ее без консультации с врачом не рекомендуется.
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