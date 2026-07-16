Состоялась основная конференция по планированию учений Eternity-2026
В соответствии с планом военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана, Грузии и Турции состоялась основная конференция по планированию командно-штабных учений с компьютерной поддержкой Eternity-2026, которые будут проведены в нашей стране.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны.
В учениях, которые состоятся в ноябре нынешнего года, наряду с военнослужащими трёх стран примут участие сотрудники Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики и Азербайджанских железных дорог.
Отметим, что план учений построен на сценарии охраны и обороны на тактическом уровне стратегических объектов и коммуникационных линий, проходящих по территории стран-участниц.
На конференции были обсуждены тема и цели учений, состав объединённого штаба, проведение тактических эпизодов на местности, а также другие организационные вопросы.
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