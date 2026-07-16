Состоялась основная конференция по планированию учений Eternity-2026

В соответствии с планом военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана, Грузии и Турции состоялась основная конференция по планированию командно-штабных учений с компьютерной поддержкой Eternity-2026, которые будут проведены в нашей стране.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны.

В учениях, которые состоятся в ноябре нынешнего года, наряду с военнослужащими трёх стран примут участие сотрудники Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики и Азербайджанских железных дорог.

Отметим, что план учений построен на сценарии охраны и обороны на тактическом уровне стратегических объектов и коммуникационных линий, проходящих по территории стран-участниц.

На конференции были обсуждены тема и цели учений, состав объединённого штаба, проведение тактических эпизодов на местности, а также другие организационные вопросы.