Лига Европы: "Карабах" разгромил "Вестри" и вышел второй квалификационный раунд - ВИДЕО

"Карабах" уверенно вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы, вновь обыграв исландский "Вестри".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, ответный матч первого квалификационного раунда, состоявшийся в Рейкьявике, завершился победой агдамского клуба со счетом 3:0.

Подопечные Гурбана Гурбанова быстро обеспечили себе преимущество: уже на 5-й минуте счет открыл Джали Муаддиб. На 29-й минуте Педро Бикальо удвоил преимущество гостей, а на 56-й минуте Закария Саво установил окончательный результат встречи.

Напомним, что в первой игре в Баку "Карабах" также победил со счетом 3:0. Таким образом, азербайджанский клуб выиграл противостояние с общим счетом 6:0 и пробился во второй квалификационный раунд Лиги Европы, где встретится с ЦСКА (София, Болгария).