Новый вирус для macOS маскируется под системное приложение Apple
На компьютерах Mac обнаружили новый вирус CrashStealer, способный похищать пароли, данные криптокошельков и другую конфиденциальную информацию. Вредоносное ПО распространялось через приложение Werkbit, которое ранее прошло проверку Apple и маскировалось под системный механизм macOS для отправки отчетов о сбоях, сообщает MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
CrashStealer собирает данные из браузеров, менеджеров паролей и расширений криптовалютных кошельков. В зоне риска находятся более 80 расширений для хранения цифровых активов, а также 14 популярных менеджеров паролей, включая 1Password, LastPass и Dashlane. Кроме того, вредоносное ПО анализирует содержимое папок "Документы" и "Загрузки" в поисках конфиденциальных файлов.
Во время установки приложение запрашивает системный пароль и разрешение на полный доступ к диску. После получения этих привилегий CrashStealer получает доступ к связке ключей macOS, где могут храниться учетные данные и другая чувствительная информация.
Собранные данные шифруются с использованием алгоритма AES-256-GCM и передаются на серверы злоумышленников.
Apple подтвердила, что CrashStealer уже применялся в реальных атаках. Компания отозвала сертификат цифровой подписи приложения Werkbit, благодаря чему macOS теперь блокирует его установку. При этом специалисты предупреждают, что злоумышленники могут встроить вредоносный код в другие программы, поэтому пользователям рекомендуется загружать приложения только из проверенных источников.
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