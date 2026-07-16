https://news.day.az/society/1848538.html Найдено тело капитана судна, подвергшегося атаке у побережья Одессы Тело капитана гражданского торгового судна Atlas Bey Самеда Насруллаева, погибшего в результате дроновой атаки у побережья Одессы (Украина), обнаружено и доставлено в Одессу. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.
Найдено тело капитана судна, подвергшегося атаке у побережья Одессы
Тело капитана гражданского торгового судна Atlas Bey Самеда Насруллаева, погибшего в результате дроновой атаки у побережья Одессы (Украина), обнаружено и доставлено в Одессу.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.
Согласно информации, после завершения соответствующих необходимых процедур тело будет отправлено в Азербайджан.
"Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего капитана судна. Аллах ряхмят элясин!" - говорится в сообщении министерства.
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