Найдено тело капитана судна, подвергшегося атаке у побережья Одессы

Тело капитана гражданского торгового судна Atlas Bey Самеда Насруллаева, погибшего в результате дроновой атаки у побережья Одессы (Украина), обнаружено и доставлено в Одессу.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Согласно информации, после завершения соответствующих необходимых процедур тело будет отправлено в Азербайджан.

"Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего капитана судна. Аллах ряхмят элясин!" - говорится в сообщении министерства.