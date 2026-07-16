https://news.day.az/tourism/1848421.html FLYONE начала выполнение регулярных рейсов по направлению Кишинев-Баку - ФОТО Молдавская бюджетная авиакомпания FLYONE приступила к выполнению прямых регулярных рейсов между Кишинёвом и Баку. Первый рейс по новому маршруту, выполненный 16 июля 2026 года, был встречен в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

FLYONE начала выполнение регулярных рейсов по направлению Кишинев-Баку - ФОТО

Туризм, 16 июля 2026 15:00 (UTC +04:00) 1 186
FLYONE начала выполнение регулярных рейсов по направлению Кишинев-Баку

Молдавская бюджетная авиакомпания FLYONE приступила к выполнению прямых регулярных рейсов между Кишинёвом и Баку. Первый рейс по новому маршруту, выполненный 16 июля 2026 года, был встречен в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Как передает Day.Az, полёты по маршруту Кишинёв - Баку - Кишинёв будут выполняться три раза в неделю - по средам, четвергам и воскресеньям. Новый маршрут расширяет прямое авиасообщение между Азербайджаном и Молдовой, предлагая пассажирам более удобные и доступные возможности для путешествий.

Начало выполнения рейсов авиакомпанией FLYONE в Баку стало очередным шагом в расширении портфеля авиаперевозчиков и международной маршрутной сети Международного аэропорта Гейдар Алиев. Новые рейсы будут способствовать укреплению прямого авиасообщения между Баку и Кишинёвом, а также дальнейшему росту пассажирской мобильности между двумя странами.

 

Подробную информацию о расписании рейсов, авиабилетах и других услугах можно получить через официальные каналы продаж авиакомпании FLYONE.

  • FLYONE начала выполнение регулярных рейсов по направлению Кишинев-Баку
  • FLYONE начала выполнение регулярных рейсов по направлению Кишинев-Баку
  • FLYONE начала выполнение регулярных рейсов по направлению Кишинев-Баку
  • FLYONE начала выполнение регулярных рейсов по направлению Кишинев-Баку
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