Азербайджан вошел в топ-5 мирового рейтинга ООН по цифровизации торговли

Азербайджан занял 4-е место в мире и 1-е место в регионе Южной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в Глобальном опросе ООН по упрощению процедур цифровой и устойчивой торговли за 2025 год.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана Натиг Ширинов на официальной презентации Цифровой логистической платформы "Единое окно", передает Day.Az.

Н. Ширинов отметил, что этот результат расценивается как итог реформ, проводимых в направлении внедрения принципа "единого окна" и цифровизации процессов внешней торговли.

"Согласно результатам Глобального опроса ООН по упрощению процедур цифровой и устойчивой торговли за 2025 год, Азербайджан со средним показателем 94,57% по 8 индикаторам занял 4-е место в мировом рейтинге и 1-е место в регионе Южной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. В 2023 году этот показатель составлял 86,05%, а наша страна находилась на 9-й строчке", - сказал он.

Натиг Ширинов сообщил, что в настоящее время начался второй этап проекта "Единое окно".

"На этом этапе осуществляется полная интеграция краткой импортной декларации и транзитной таможенной декларации с информационной системой "Единое окно". В результате будут обеспечены прием, обработка и электронный обмен данными по импортным и транзитным операциям через единую платформу между государственными структурами, исключен повторный ввод данных, а таможенное оформление будет осуществляться быстрее", - подчеркнул зампредседателя.

По его словам, первый этап проекта уже успешно завершен, добавив, что на следующем этапе проекта в систему будут интегрированы импортные таможенные декларации, а также документы по другим таможенным процедурам.

"Этот подход сведет к минимуму необходимость отдельного обращения предпринимателей в различные государственные структуры, обеспечит принцип однократного предоставления данных и позволит осуществлять внешнеторговые операции полностью в цифровой среде", - отметил Н.Ширинов.