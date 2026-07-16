Скрытый сервисный сбор в ресторане: что делать посетителю?

Во многих кафе и ресторанах в регионах Азербайджана посетителям не приносят меню, из-за чего они не знают о наличии сервисного сбора. О дополнительной плате клиенты узнают лишь при расчете, что нередко становится причиной споров.

Возникает вопрос: несет ли заведение ответственность, если заранее не предупредило о сервисном сборе?

Как сообщил Day.Az председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана Самир Дюбенди, само по себе взимание сервисного сбора не противоречит закону.

По его словам, кафе и рестораны вправе устанавливать такую плату в рамках своей ценовой политики.

"Однако размер или процент сервисного сбора должны быть четко указаны до оформления заказа - в меню, прейскуранте или в иной доступной для посетителя форме. Законодательство Азербайджана обязывает заранее предоставлять потребителю полную и достоверную информацию о стоимости услуг и всех дополнительных платежах.

С точки зрения гражданского права условие, которое не было доведено до сведения клиента заранее, не может быть в одностороннем порядке включено в договор уже после оказания услуги. Если посетителю не предоставили меню, не предупредили устно или письменно о сервисном сборе, а информация появилась только в счете, клиент имеет законные основания оспорить такую доплату.

Посетитель обязан оплатить стоимость заказанных блюд и напитков, однако вправе потребовать исключить из счета сервисный сбор, о котором его не уведомили заранее. Желательно сохранить счет, фискальный чек и, по возможности, сфотографировать меню", - отметил он.

Дюбенди добавил, что если решить вопрос на месте не удалось, посетитель может сначала обратиться с письменной претензией к администрации заведения, а затем подать жалобу в Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджана.

По его словам, для этого можно воспользоваться колл-центром 195-1-4 или направить электронное обращение через официальные каналы.

Эксперт подчеркнул, что международная практика придерживается аналогичного подхода: обязательный сервисный сбор, плата за обслуживание стола и другие дополнительные платежи должны быть четко указаны до оформления заказа.

В странах Европейского союза рестораны обязаны заранее информировать потребителей о полной стоимости услуг с учетом налогов и дополнительных сборов, а в ряде государств информация о сервисном сборе должна быть отдельно указана в меню.

"Чаевые, в отличие от сервисного сбора, являются исключительно добровольной выплатой. Бизнес вправе устанавливать сервисный сбор, однако не имеет права требовать его обязательной оплаты, если клиент не был заранее о нем проинформирован. Прозрачность ценообразования - один из ключевых принципов защиты прав потребителей и добросовестного ведения бизнеса", - подчеркнул Самир Дюбенди.

Насими Алескерли