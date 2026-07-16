Назначен новый премьер Украины

Верховная рада Украины поддержала представление президента страны о назначении Сергея Корецкого на должность премьер-министра страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на украинские СМИ, кандидатуру Корецкого поддержали 289 народных депутатов.

Он стал четвертым главой украинского правительства за время президентства Володимира Зеленского, сменив на этом посту Юлию Свириденко, которая занимала должность премьер-министра менее года.

Ранее мы сообщали, что Верховная рада Украины поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко и всего состава правительства.