https://news.day.az/sport/1848399.html

Между болельщиками Англии и Аргентины произошла драка - ВИДЕО

После матча ЧМ-2026 между Англией и Аргентиной произошла драка болельщиков. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Напомним, что в полуфинальном матче ЧМ-2026 сборная Аргентины обыграла сборную Англии со счетом 2:1 и вышла в финал. Представляем вашему вниманию данное видео: