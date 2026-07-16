https://news.day.az/sport/1848399.html Между болельщиками Англии и Аргентины произошла драка - ВИДЕО После матча ЧМ-2026 между Англией и Аргентиной произошла драка болельщиков. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Напомним, что в полуфинальном матче ЧМ-2026 сборная Аргентины обыграла сборную Англии со счетом 2:1 и вышла в финал. Представляем вашему вниманию данное видео:
Между болельщиками Англии и Аргентины произошла драка - ВИДЕО
После матча ЧМ-2026 между Англией и Аргентиной произошла драка болельщиков.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.
Напомним, что в полуфинальном матче ЧМ-2026 сборная Аргентины обыграла сборную Англии со счетом 2:1 и вышла в финал.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре