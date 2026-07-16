Cкончался режиссер Международного центра мугама Ильгар Акберов

На 53-м году жизни скончался режиссёр Международного центра мугама Ильгар Акберов, сообщили Trend в его близком окружении, передает Day.Az.

Ильгар Акберов был выпускником Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. На протяжении многих лет работал в ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", где был автором сценариев и режиссёром документальных и короткометражных фильмов, посвящённых мугаму и азербайджанской музыкальной культуре.

Последние восемь лет Ильгар Акберов занимал должность режиссёра-постановщика Международного центра мугама. За это время он реализовал многочисленные культурные проекты и концертные программы, внёс значительный вклад в популяризацию искусства азербайджанского мугама и сохранение национального музыкального наследия.