https://news.day.az/sport/1848425.html Мариана Василева получила новую должность - ФОТО Мариана Василева назначена директором по вопросам спорта Федерации атлетики Азербайджана. Как передает Day.Az, это решение было принято на заседании под руководством президента Федерации атлетики Азербайджана Джавида Гурбанова.
Мариана Василева получила новую должность - ФОТО
Мариана Василева назначена директором по вопросам спорта Федерации атлетики Азербайджана.
Как передает Day.Az, это решение было принято на заседании под руководством президента Федерации атлетики Азербайджана Джавида Гурбанова.
В ходе заседания Джавид Гурбанов поздравил Мариану Василеву с назначением на новую должность, пожелал ей успехов в дальнейшей деятельности и достижений на новом посту.
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