Мариана Василева получила новую должность - ФОТО

Мариана Василева назначена директором по вопросам спорта Федерации атлетики Азербайджана.

Как передает Day.Az, это решение было принято на заседании под руководством президента Федерации атлетики Азербайджана Джавида Гурбанова.

В ходе заседания Джавид Гурбанов поздравил Мариану Василеву с назначением на новую должность, пожелал ей успехов в дальнейшей деятельности и достижений на новом посту.