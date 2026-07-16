Как меняется глобальное потребление новостей - ОБЗОР от Азера Ахмедбейли

Автор: Азер Ахмедбейли

Мировые СМИ переживают, пожалуй, самую серьезную трансформацию за последние десятилетия. Причем проблема вовсе не в том, что люди перестали интересоваться происходящим в мире, они просто все реже обращаются за новостями к сайтам редакций, и все чаще получают их через соцсети, видео, блогеров и, теперь уже через искусственный интеллект.

К такому выводу приходит Reuters Digital News Report 2026 - крупнейшее ежегодное исследование мирового медиарынка, основанное на опросах почти 100 тысяч человек в 48 странах.

Впервые за всю историю исследования социальные сети и видеоплатформы - YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, X и другие - стали более популярным источником новостей (54%), обойдя и сайты СМИ (51%), и телевидение (52%). Еще несколько лет назад ситуация была прямо противоположной.

Есть и другие показатели, подтверждающие эту тенденцию. 30% людей называют соцсети своим основным источником новостей против 22% пять лет назад, а в 30 из 48 стран именно через них люди чаще всего получают новости.

При этом пользователи не обязательно считают соцсети и блогеров более надежными. Но у них есть другое преимущество - они кажутся более понятными, живыми и менее формальными. Это серьезный вызов для классической журналистики. Раньше редакции конкурировали за скорость и точность, а теперь им приходится конкурировать еще и за человеческий тон.

Изменения происходят не только в способах получения новостей. За последние пять лет заметно снизился и сам интерес к новостям. Если в 2021 году 59% опрошенных говорили, что очень интересуются ими, то сегодня таких осталось менее 46%.

Еще показательнее другая цифра. Сегодня 42% людей сознательно избегают новостей. Для сравнения: в 2017 году таких было лишь 29%.

Причина не в безразличии к происходящему. Reuters связывает эту тенденцию с накопившейся эмоциональной усталостью. Войны, политические кризисы, экономическая нестабильность, климатические катастрофы создают непрерывный поток негативной информации, от которого многие предпочитают просто дистанцироваться.

При этом аудитория не становится менее информированной, она лишь выбирает более удобные и менее эмоционально тяжелые способы получать информацию.

Все большую роль играет видео. Сегодня для миллионов людей короткие ролики оказались предпочтительнее традиционной статьи. Это особенно заметно в молодежной среде, которая все чаще воспринимает TikTok и YouTube не как развлекательные площадки, а как полноценные источники информации.

Самой обсуждаемой темой отчета стал искусственный интеллект.

Пользователи ценят ИИ вовсе не за скорость поиска информации. 42% говорят, что главное преимущество чат-ботов - возможность задавать уточняющие вопросы и получать объяснения сложных событий простым языком.

Читателю уже недостаточно просто узнать факты. Он хочет понять, почему это важно, кто выиграет от этого решения и что оно изменит. Обычная новостная статья такого диалога не дает.

Пока ИИ-чатботы не стали главным источником новостей. Но их использование растет: за год доля людей, получающих новости с помощью ИИ, выросла с 7% до 10%. Среди пользователей младше 35 лет этот показатель уже составляет 16%.

Для традиционных СМИ это означает новую проблему. Если раньше поисковики и социальные сети хотя бы приводили аудиторию на сайты редакций, то теперь пользователь может получить ответ, так и не открыв материал редакции.

Однако, по мере того как растет объем контента, создаваемого блогерами, соцсетями и искусственным интеллектом, все большее значение приобретает собственная журналистская работа - именно она позволяет профессиональным СМИ создавать оригинальные расследования, репортажи с места событий и эксклюзивные материалы. Это то, что остается одной из их главных сильных сторон.

Еще один важный вывод исследования касается доверия. Новостям сегодня доверяют лишь 37% опрошенных - самый низкий показатель за все время наблюдений Reuters с 2015 года. Одновременно 62% участников исследования признаются, что серьезно обеспокоены распространением ложной и недостоверной информации.

Таким образом, люди по-прежнему хотят быть в курсе того, что происходит в мире. Но, делает вывод исследование, они больше не готовы специально искать новости, тратить время на длинные публикации, и довольствоваться простым изложением фактов.

Для мировых СМИ это означает, что теперь борьба за внимание аудитории идет уже за то, чтобы вообще оказаться замеченным в бесконечной ленте видео, постов и ответов искусственного интеллекта. Именно эта конкуренция, вероятно, и определит, какими будут мировые медиа в ближайшее десятилетие.