Эксперты выявили опасную подделку SSD Samsung 870 EVO

Специалисты AKIBA PC Hotline обнаружили новую партию поддельных SSD Samsung 870 EVO, которые внешне практически невозможно отличить от оригинальных устройств. При этом фальшивые SSD корректно определяются системой и проходят базовые проверки, однако выходят из строя после записи сравнительно небольшого объёма данных, сообщает Videocardz, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Во время тестирования экспертами накопитель без проблем распознавался Windows как оригинальный Samsung 870 EVO на 2 ТБ. Утилита CrystalDiskMark также показала скорость передачи данных, характерную для SATA SSD, что не вызвало подозрений.

Однако специализированный тест H2testw выявил серьезную проблему. После записи примерно 120 ГБ данных скорость записи резко падала до нуля. Более того, ранее сохраненные файлы стали недоступны, а сам накопитель полностью терял работоспособность.

По словам исследователей, пользователь может долго не замечать подмены, если объем записываемых данных не превышает этот предел. В отличие от некоторых других поддельных накопителей, которые просто имеют меньшую реальную емкость, в данном случае превышение лимита приводит к фактическому отказу устройства.

Разборка SSD показала, что внутри установлен контроллер Realtek RayMX RM1135T, а также два чипа NAND-памяти без какой-либо маркировки, что дополнительно подтверждает неоригинальное происхождение устройства.