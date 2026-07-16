В Турции введут налоговые льготы для стимулирования инвестиций в мирный атом

Власти Турции планируют ввести налоговые льготы с целью увеличения притока инвестиций в атомную энергетику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующие поправки в национальное законодательство утверждены Комитетом по планированию и бюджету Великого национального собрания Турции.

В соответствии с поправками, контракты и другие инвестиционные документы, связанные с инвестициями в атомные электростанции, в скором времени будут освобождены от отдельных видов сборов.

Кроме того, вводятся процедуры освобождения от НДС и возврата средств за строительные работы и поставки машин и оборудования в рамках инвестиций в атомную энергетику.

Заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Зафер Демирджан, выступая в парламенте заявил, что привлечение технологий и инвесторов из-за рубежа имеет решающее значение для достижения цели по доведению установленной мощности атомных электростанций Турции до 20 тыс. МВт к 2045 году.

Замминистра отметил, что внедряемые нормативные акты направлены на достижение данного целевого показателя. "Мы продолжаем переговоры по развитию атомной энергетики. Прилагаем все усилия по привлечению инвестиций в эту область, активно контактируем с государствами, обладающими технологиями мирного атома. Помимо АЭС, обсуждаем вопрос разработки реакторов малой и средней мощности. Если хотим, чтобы инвесторы пришли в Турцию, необходимо проложить для них путь", - сказал З.Демирджан.

Отметим, что уже к концу нынешнего года госкорпорация "Росатом" рассчитывает подключить к электросети первый энергоблок АЭС "Аккую", завершив тем самым ключевой этап запуска первой в Турции атомной станции.

Вслед за "Аккую" власти Турции планируют построить еще две АЭС в Синопе и Тракье, а также делают ставку на малые станции модульного типа.