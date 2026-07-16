Госморпортагентство призвало азербайджанских моряков соблюдать меры безопасности

Государственное морское и портовое агентство призвало азербайджанских моряков держаться подальше от зон военных действий.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе агентства, в последние месяцы поступают сообщения о гибели азербайджанских моряков, работающих на судах под флагами различных государств в зарубежных водах.

Агентство выразило соболезнования семьям и близким погибших моряков.

Подчеркнув высокий уровень рисков, особенно в бассейнах Черного и Азовского морей, а также в Ормузском проливе и Персидском заливе, ведомство призвало азербайджанских моряков ставить свою жизнь и здоровье превыше всего. Было отмечено, что перед тем как дать согласие на рейсы в зоны, где ведутся военные действия, морякам следует тщательно оценивать существующие риски, принимать во внимание предупреждения и инструкции по безопасности официальных структур, а по возможности и вовсе не отправляться в такие рейсы.

Агентство призвало моряков быть бдительными, думать о безопасности своей и своих семей и держаться подальше от зон военных действий.