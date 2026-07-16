https://news.day.az/world/1848397.html Вэнс о необъяснимых мистических явлениях и наблюдениях НЛО - ВИДЕО Вице-президент США Джей Ди Вэнс о необъяснимых мистических явлениях и наблюдениях НЛО. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. "Возможно, происходят две совершенно разные вещи. С одной стороны, это могут быть внеземные существа - инопланетяне, не обитающие на Земле. С другой стороны, это могут быть ангелы и демоны.
Вэнс о необъяснимых мистических явлениях и наблюдениях НЛО - ВИДЕО
Вице-президент США Джей Ди Вэнс о необъяснимых мистических явлениях и наблюдениях НЛО.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
"Возможно, происходят две совершенно разные вещи. С одной стороны, это могут быть внеземные существа - инопланетяне, не обитающие на Земле. С другой стороны, это могут быть ангелы и демоны. Это могут быть две совершенно разные вещи", - сказал Вэнс.
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