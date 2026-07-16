Вэнс о необъяснимых мистических явлениях и наблюдениях НЛО - ВИДЕО

Вице-президент США Джей Ди Вэнс о необъяснимых мистических явлениях и наблюдениях НЛО.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

"Возможно, происходят две совершенно разные вещи. С одной стороны, это могут быть внеземные существа - инопланетяне, не обитающие на Земле. С другой стороны, это могут быть ангелы и демоны. Это могут быть две совершенно разные вещи", - сказал Вэнс.