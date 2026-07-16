За этот поступок в Азербайджане можно получить крупный штраф

Согласно законодательству Азербайджанской Республики, распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство человека, то есть клевета, влечет за собой уголовную ответственность.

Как передает Day.Az, в соответствии со статьей 147.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, распространение заведомо ложной информации, дискредитирующей человека, в ходе публичных выступлений, в средствах массовой информации или на интернет-платформах является уголовно наказуемым деянием. За это предусмотрены штраф в размере от 1000 до 1500 манатов, общественные работы сроком от 240 до 480 часов, исправительные работы на срок до одного года либо лишение свободы на срок до шести месяцев.

Степень наказания может значительно возрасти в зависимости от формы клеветы и характера обвинений. Если человека ложно обвиняют в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления (например, убийства, кражи или коррупционного преступления), применяется статья 147.2 Уголовного кодекса, предусматривающая наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В связи с ростом числа цифровых правонарушений в законодательство также была включена статья 148-1, согласно которой распространение клеветы в социальных сетях с использованием фейкового профиля, имени или аккаунта наказывается штрафом от 1000 до 2000 манатов либо лишением свободы на срок до одного года.

С процессуальной точки зрения дела о клевете рассматриваются в порядке частного обвинения в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Азербайджана. Это означает, что с заявлением в суд обращаются не государственные органы, а непосредственно потерпевший.

Помимо уголовной ответственности, потерпевший вправе на основании Гражданского кодекса обратиться в суд с иском о защите своей деловой репутации, чести и достоинства. Суд может обязать виновное лицо опровергнуть распространенные ложные сведения, а также взыскать с него денежную компенсацию за причиненный моральный вред.

Насими Алескерли