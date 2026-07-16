https://news.day.az/tourism/1848515.html Десятки туристов отравились в отеле Турции 25 туристов попали в больницу из-за еды в отеле Бодрума (Турция). Об этом сообщает телеканал Kent TV, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Инцидент произошел в гостинице в районе Ортакент. Уточняется, что туристы попали в больницу с симптомами пищевого отравления: тошнотой, рвотой, болью в желудке.
Десятки туристов отравились в отеле Турции
25 туристов попали в больницу из-за еды в отеле Бодрума (Турция). Об этом сообщает телеканал Kent TV, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Инцидент произошел в гостинице в районе Ортакент. Уточняется, что туристы попали в больницу с симптомами пищевого отравления: тошнотой, рвотой, болью в желудке. Известно, что часть отдыхающих доехали до медицинского центра сами, какое-то количество сопровождало руководство отеля.
Врачи указали, что угроза для их жизни отсутствует. Все туристы начали лечение. Предварительно, они могли отравиться курицей, которую подавали в ресторане гостиницы. Было инициировано расследование.
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