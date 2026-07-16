Xiaomi отправила на «пенсию» популярные смартфоны и планшеты

Корпорация Xiaomi официально прекратила поддержку нескольких популярных моделей смартфонов и планшетов. На это обратило внимание издание BGR, изучившее обновленный список устройств со статусом EOL ("End of Life" - "Конец жизненного цикла"), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В июле в перечень вошли Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12S Ultra, Poco X5 5G, Poco X5 Pro 5G, Redmi Note 12T Pro, Redmi K60E, Redmi 10 5G, а также планшеты Xiaomi Pad 6 и Pad 6 Pro.

Как отмечают журналисты, многие из этих моделей остаются востребованными на различных рынках, включая Россию, Китай и Индонезию. Например, серия Xiaomi 12 была представлена в конце 2021 года и поступила в продажу весной 2022-го, поэтому многие пользователи продолжают активно пользоваться этими устройствами.

Получение статуса EOL означает, что устройства больше не будут получать обновления операционной системы, исправления ошибок и патчи безопасности. При этом смартфоны продолжат работать, однако со временем могут стать менее защищенными и совместимыми с новыми версиями приложений.

В Xiaomi заявили, что намерены обеспечивать поддержку своих устройств не менее четырех лет с момента выпуска. Однако это обязательство компания официально закрепила только в 2025 году, поэтому смартфоны, выпущенные ранее, получили более короткий срок программной поддержки.