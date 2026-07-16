Рой комаров сорвал вылет самолета в Италии - ВИДЕО

В Италии пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс Милан - Аликанте, был эвакуирован из-за нашествия комаров на борту.

Как передает Day.Az, после посадки пассажиры обнаружили в салоне рой насекомых, а попытки экипажа избавиться от них с помощью мухобоек и выключения света не увенчались успехом, в результате чего вылет был сорван.