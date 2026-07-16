https://news.day.az/world/1848462.html Рой комаров сорвал вылет самолета в Италии - ВИДЕО В Италии пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс Милан - Аликанте, был эвакуирован из-за нашествия комаров на борту.
Рой комаров сорвал вылет самолета в Италии - ВИДЕО
В Италии пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс Милан - Аликанте, был эвакуирован из-за нашествия комаров на борту.
Как передает Day.Az, после посадки пассажиры обнаружили в салоне рой насекомых, а попытки экипажа избавиться от них с помощью мухобоек и выключения света не увенчались успехом, в результате чего вылет был сорван.
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