https://news.day.az/hitech/1848438.html PlayStation 6 может отказаться от привычного способа покупки игр Переход Sony на полностью цифровую модель распространения игр может осложнить доступ к новым релизам на будущей PlayStation 6 для пользователей из десятков стран, где сервис PlayStation Network (PSN) официально недоступен. Об этом сообщает издание TheGamer, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

PlayStation 6 может отказаться от привычного способа покупки игр

Наука и технологии, 16 июля 2026 19:52 (UTC +04:00) 945
PlayStation 6 может отказаться от привычного способа покупки игр

Переход Sony на полностью цифровую модель распространения игр может осложнить доступ к новым релизам на будущей PlayStation 6 для пользователей из десятков стран, где сервис PlayStation Network (PSN) официально недоступен. Об этом сообщает издание TheGamer, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Поводом для обсуждения стало намерение Sony отказаться от выпуска игр на физических носителях в январе 2028 года. Если следующая консоль компании действительно будет ориентирована исключительно на цифровую дистрибуцию, приобретать новые игры можно будет только через PS Store.

При этом жители ряда стран, включая Россию, Беларусь, Казахстан и Грузию, не могут официально зарегистрировать аккаунт PSN и покупать там игры. В результате пользователи вынуждены создавать учетные записи других регионов, что противоречит правилам сервиса и потенциально может привести к ограничениям или блокировке аккаунта.

По данным TheGamer, в настоящее время PlayStation Network официально недоступен примерно в 62% стран мира. До сих пор для многих пользователей альтернативой оставались физические копии игр, однако при полном отказе от дисковых изданий такая возможность исчезнет.

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В Азербайджане работают над обеспечением безопасного применения ИИ 20 октября 17:31 (UTC+04), Наука и технологии 3 508
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Обнародованы данные о запасах золота SOFAZ 20 октября 17:20 (UTC+04), Экономика 739
ИИ-агенты ускоряют выявление финансовых рисков 20 октября 17:10 (UTC+04), Экономика 3 671
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AZCON работает над формированием единой комплаенс-культуры 20 октября 16:58 (UTC+04), Экономика 3 628
Азербайджан и США обсудили новые проекты в сфере ИИ 20 октября 16:55 (UTC+04), Экономика 3 608
День города Зангилан отмечен серией праздничных мероприятий 20 октября 16:52 (UTC+04), Общество 3 498
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Утвержден меморандум в связи с Климатической неделей-4 и 30-м заседанием Комитета по адаптации 20 октября 16:39 (UTC+04), Официальная хроника 587
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Джаваншир Гулиев о музыке художественного фильма "44": Можем показать всему миру… - ИНТЕРВЬЮ 20 октября 16:29 (UTC+04), Культура 683
Стартовала регистрация на четвертую волну проекта She’s Next (R) 20 октября 16:18 (UTC+04), Экономика 655
Создан Гянджинский мемориальный комплекс 20 октября 16:14 (UTC+04), Официальная хроника 596
Назван главный вызов в управлении рисками 20 октября 16:11 (UTC+04), Экономика 3 752
В Азербайджане создан Карабахский национальный парк - Распоряжение 20 октября 16:08 (UTC+04), Официальная хроника 6 716
Гюльнара Халилова представила национальные традиции Азербайджана на Bursa Fashion Week - ФОТО 20 октября 16:01 (UTC+04), Культура 778
Стала известна причина массового отравления в школе в Сумгайыте 20 октября 15:44 (UTC+04), Общество 730
В Азербайджане ИИ тестируют в сфере финансового мониторинга 20 октября 15:40 (UTC+04), Экономика 633
Отношения с Израилем - Турции было можно, Азербайджану нельзя? 20 октября 15:35 (UTC+04), Политика 7 048
В Баку запустят бесплатные автобусы на матч "Сабах" - "Боруссия" 20 октября 15:29 (UTC+04), Общество 1 228
В некоторых районах Азербайджана выпадет снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 20 октября 15:25 (UTC+04), Общество 726
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